Akıncı: Kapılar konusundaki ertelemeler hoş değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının bir an önce açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanı, hükümeti, muhalefeti, yerel yönetimi ve halkıyla bütün olarak aynı görüşte olduğunu kaydederek, “Bunu istiyoruz” dedi.

Önceden yolun Şubat ayında tamamlanacağı bilgisi verildiğini, şimdilerde bunun eylül ayına sarkacağının söylendiğini kaydeden Akıncı, “Bu sürekli ertelemeler hiç hoş değil. Rum tarafının bu konuya daha ciddiyetle sarılması gerektiğini değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Söz konusu kapıların açılması kararının yaklaşık 3 yıl önce alındığını, Aplıç ve Derinya sınır kapılarında Türk tarafının yolları bitirdiğini ancak Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolu henüz tamamlanmadığını belirten Cumhurbaşkanı, “3 yıllık sürede, çok daha uzun ve çok daha geniş yollar, otobanlar yapılabilir” dedi.

Sınır kapılarının açılmasının her iki tarafın da yararına olacağını, böyle bir siyasi kararı bunun için aldıklarını söyleyen Mustafa Akıncı, “O nedenle bu konularda karşılıklı bir suçlama yoluna gitmek istemem. Böyle bir durum kimsenin yararına olmaz. Bizim arzumuz bir an önce bu çalışmaların hızlandırılarak kapıların açılmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanmasıdır” açıklamasında bulundu.

Akıncı, dün sınır kapısı açma çalışmalarının sürdüğü Lefke Aplıç’ta incelemelerde bulunarak, Güneydeki yetkililere ve yol projesini yürütenlere “çalışmaları hızlandırın” diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Aplıç ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ın yanı sıra, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi eşlik etti.

Lefke sivil toplum örgütü temsilcileri de Akıncı’yı ziyaretinde yalnız bırakmadı.

“APLIÇ’IN AÇILIŞININ BÖLGEYE CİDDİ KATKI YAPACAĞINA İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aplıç incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Aplıç’ın açılışının bölgeye ciddi katkı yapacağına inandıklarını belirtti. Akıncı, açılan her sınır kapısının toplumların birbirini daha fazla görmesini ve tanımasını sağladığını, iki toplum arasındaki ilişkiye ve Kıbrıs’ta barışa katkı koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Konu sadece bir kapının fiziki olarak açılması, iç turizmin gelişmesi, bölge halklarının kalkınması olayı değil. Evet, sınır kapılarını bunlara ciddi katkı yapsın diye açıyoruz ama bunun da ötesinde adamızda barışa hizmet etmesini istiyoruz” dedi.

Akıncı, Aplıç kapısındaki son durumu görmek için burayı ziyaret ettiğini kaydederek, yolun stabilize aşamasında da Aplıç’a geldiğini, hazırlıkları yerinde gördüğünü anımsattı.

“APLIÇ’A HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE GELECEKTİK AMA BAKANLAR KURULU’NUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI SÖZ KONUSU OLDU”

Aplıç Sınır Kapısı’nı Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bu ziyareti birlikte yapmak üzere anlaştıklarını söyleyen Akıncı, bugün Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısının söz konusu olmasından dolayı Erhürman ile Özersay’ın Aplıç’a gelemediğini söyledi.

Akıncı, “Bu kapıların bir an önce açılması konusunda Cumhurbaşkanı ile, hükümetiyle, muhalefetiyle, yerel yönetimi ve halkıyla bir bütün olarak aynı görüşteyiz. Bunu istiyoruz” dedi.

Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması siyasi kararının alınmasının üzerinden neredeyse 3 yıl geçtiğini anımsatan Akıncı, “Bu kararı alıp her iki tarafta kamuoyuna duyurduğumuz tarih 28 Mayıs 2015’ti” şeklinde konuştu.

3 yılda çok büyük projelerin hayata geçirilebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “3 yıllık sürede, çok daha uzun ve çok daha geniş yollar, otobanlar yapılabilir” dedi.

“BURAYA GELMEM BELKİ BİR MESAJ OLUR…”

Hem Aplıç, hem de Derinya sınır kapılarında Türk tarafının kuzeydeki yolları bitirdiğini ancak Aplıç’ın güneyindeki yol çalışmalarının uzadığını söyleyen Akıncı, “Benim buraya gelişim belki bu çalışmaları hazırlandırmak yönünde mesaj olur” şeklinde konuştu.

Sınır kapılarının açılmasının her iki tarafın da yararına olacağını vurgulayarak, “Onun için bu kararı aldık” diyen Akıncı, iki tarafın halkının, özellikle de bölge halkarının bunu arzu ettiğini söyledi.

“O nedenle bu konularda karşılıklı bir suçlama yoluna gitmek istemem. Böyle bir durum kimsenin yararına olmaz” diyen Akıncı, “Bizim arzumuz bir an önce bu çalışmaların hızlandırılarak kapıların açılmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“ORTAKLAŞA YAPILACAK YOLLARLA İLGİLİ DE KARAR ALINMALI…”

Aplıç ve Derinya sınır kapılarında ara bölgede kalan yolların iki tarafca ortaklaşa yapılacağını anımsatan Mustafa Akıncı, ihalelere çıkıldığını ancak fiyatların henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi. Akıncı, “Kısa mesafe olsa da bu yollarla ilgili kararın alınması ve yolların yapımına başlanması gerekiyor” dedi.

“BU SÜREKLİ ERTELEMELER HİÇ HOŞ DEĞİL”

Aplıç’taki esas konunun yaklaşık 2,5 kilometre civarındaki yolun güneydeki kısmının tamamlanmamasıyla ilgili olduğunu söyleyen Akıncı, “Önceden bize, bunun Şubat ayında tamamlanacağı bilgisi verilmişti. Şimdilerde eylül ayına sarkacağı söylendi. Bu sürekli ertelemeler hiç hoş değil. Rum tarafının bu konuya daha ciddiyetle sarılması gerektiğini değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

“BİZ HER ŞEYİMİZLE HAZIR OLALIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak telefon, elektrik, internet kabloları gibi eksiklikleri, polis-gümrük kabinlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Bütçe görüşmelerinin Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başlayacağını anımsatan Akıncı, “Bütçe biter bitmez hükümetin bu konuya gerekli duyarlılığın göstermesini, bir an önce buradaki eksikliklerin tamamlanması için harekete geçmesini isteyeceğim” açıklamasında bulundu.

“Biz her şeyimizle hazır olalım, hazırlıklarımız tamam olsun” diyen Akıncı, bunun diğer tarafı da harekete geçirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Yani şöyle bir manzarayla karşılaşmayalım: Rum tarafında bir şekilde hızlanılır, hazırlanılır, ondan sonra bizim tarafta kabinleri bekler durumda kalırız. Bu yanlış olur. Böyle olacağını düşünmüyorum ama olmaması için de dikkatli, temkinli olmak, gerekeni yapmak önemli.”