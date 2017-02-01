Akıncı: Kimse iş ve ev garantisi olmadan yerinden oynamayacak

Cumhurbaşkanı Akıncı Liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Akıncı’nın açıklamalarından satır başları şöyle

Akıncı: “Toprakla ilgili oranları çarpıtmaya çalışanlar var... Meclis’teki azınlık hükümeti halkı temsil etmediğini kanıtladı..."

Akıncı: “Toprakla ilgili oranları çarpıtmaya çalışanlar var... Meclis’teki azınlık hükümeti halkı temsil etmediğini kanıtladı..."

Akıncı: “Ben halkımı gerçeklere hazırlamak için buradayım…Haritada oturup %35 istemezsiniz, fakat %25’e de kimse Kıbrıs Türkünü ikna edemez”

Akıncı: En az sayıda insanımızın yerinden oynayacağı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz…Kimse iş ve ev garantisi olmadan yerinden oynamayacak

Akıncı: İnsanların gelecek belirsizliğinden kurtulacağı, koçanlarına koçan diyebileceği, insan hakları çerçevesine uygun bir çözüm arıyoruz

Akıncı:Başbakan veya Dışişleri Bakanı da zaman zaman karşımıza çıkacak ama günün sonunda bunların tartılacağı yer yine halkın terazisidir

Akıncı: "... Şu an halkın iradesi meclisin dışındadır, tüm veriler ve araştırmalar da bunu söylüyor...”

