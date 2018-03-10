Akıncı, Lefke ve Doğancı’da vatandaşla biraraya geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Akıncı, Lefke’de ziyaret ettiği kahvehanede vatandaş ve bölge sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüştü. Görüşmede, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yer aldı.



Doğancı’yı ziyaretinde köylüyle Doğancı Spor Kulübü’nde bir araya gelen Akıncı, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de aralarında bulunduğu köylüyle bölgenin sorunlarına ilişkin görüş alış verişinde bulundu.



Akıncı’ya ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve danışmanları eşlik etti.