Akıncı, Meclis dışındaki siyasi partileri bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantılarına, Meclis dışındaki siyasi partiler ile devam etti. Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis dışındaki BKP, YKP, KSP, HP, YDP ve MDP parti başkan ve temsilcilerine süreçle ilgili ile bilgi vererek değerlendirmeleri alacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda bu sabah 10:00’da başlayan 6 siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı devam ediyor. Toplantıda BKP’den Salih Sonüstün ve Hüseyin Yılmaz Parlan, KSP’den Mehmet Birinci, YKP’den Alpay Durduran ve Murat Kanatlı, HP’den Tolga Atakan ve Şevki Kıralp, YDP’den Erhan Arıklı ve Derviş Sunalp Sencer, MDP’den ise Buray Büsküvütçü ile Hüseyin Mert Coşkun katıldı. Toplantıda, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve müzakere heyeti üyesi, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de yer aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:30’da da, 28 belediye başkanı ile günün ikinci bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılacak.