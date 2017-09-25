Akıncı New York temaslarını tamamladı

BM Genel Kurul çalışmaları için New-York’a giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarını tamamladı.

BM Genel Kurulu’nun 72. Dönem toplantıları çerçevesinde eşi ve beraberindeki heyetle geçtiğimiz salı günü New York’a giden Akıncı, resmi temaslarını tamamlamasının ardından ailesiyle görüşmek için bir süre daha New-York’ta kalacak. Akıncı ve eşinin, pazar günü adaya dönmesi bekleniyor.

Akıncı’nın heyeti ise bugün adaya döndü.

Mustafa Akıncı New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmüş, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile değerlendirmelerde bulunmuştu.

Akıncı, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi toplantısına da katılarak konuşma yapmıştı.