Akıncı, Sazlıköy’de Fidan Dikme Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte toprak ana günü çerçevesinde katılımcılara yöresel yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

Eşi Meral Akıncı’yla fidan diken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı temiz bir çevrenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, günün hem Toprak ana günü hem de İnsan hakları günü olması bakımından önemli olduğunu söyleyerek, insan haklarının sadece düşünce ve vicdan özgürlüğü olmadığını kaydetti.

İnsan haklarının ekonomik özgürlükler ve sosyal haklar bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, “İnsan hakkı aynı zamanda temiz ve güzel sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını da içeriyor” dedi.

Sazlıköy’de dikilen fidanlar ile İnsan haklarının da bir gereğini yerine getirdiklerini kaydeden Akıncı, “Daha güzel ve yaşanabilir bir çevre yaratmaya çalışıyoruz, önemli olan bunun sürdürülebilirliği, yaşam biçimidir, temiz ve sağlıklı bir yaşam herkesin hakkıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte sardunya, lavanta, cemile, şapboy ve lazmarinden oluşan 140 fidan köy sokaklarına ekildi.