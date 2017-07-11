Akıncı, Siber ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri tarafından sonuçsuz kaldığı açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i kabul ederek süreçle ilgili ilk bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Siber ile görüşmesinin ardından değerlendirme toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile devam edecek.

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