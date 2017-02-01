Akıncı: Sosyal medyadaki tehditler beni yıldıramaz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda 2-3 ay içerisinde bir sonuca ulaşılamaması durumunda sürecin Rum tarafındaki seçim sürecinin sonrasına sarkabileceğini kaydederek, görüşmelere artık mola verilmemesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, harita konusunda “Yüzde 29+” söyleminin bazı kesimlerce çarptırıldığını ve bunun “yüzde 35 de olabilir” diye söylendiğini kaydederek, “Masada yüzde 35’i isteyemezsiniz fakat yüzde 25’e de kimse Kıbrıslı Türkleri ikna edemez” şeklinde konuştu.

Akıncı, halkın gücünü yanlarında hissederek yola devam edeceklerini söyleyerek, zaman zaman Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla karşı söylemde bulunduklarını, bu söylemlerin tartılacağı yerin halkın terazisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Meclis’teki azınlık hükümetinin halk iradesini yansıtmadığını belirterek, “Esas şekillenmekte olan irade Meclis’in dışındadır. Tüm veriler ve araştırmalar da bunu söylüyor” dedi.

Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le ara bölgede yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basını bilgilendirerek soruları yanıtladı.

9, 16 VE 23 ŞUBAT’TA 3 GÖRÜŞME

Bugünkü görüşmede ilerleyen günlerdeki yol haritasının şekillendirilmeye çalışıldığını kaydeden Akıncı, Şubat ayında 9, 16 ve 23’ünde olmak üzere üç kez Rum liderle bir araya geleceklerini, müzakerecilerin de düzenli olarak görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

MART BAŞI BEŞLİ KONFERANS İÇİN BM’DEN TALEP

Beşli Kıbrıs Konferansı’nın 12 Ocak’ta Cenevre’de başladığını ve halen sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de teknik düzeyde toplantının devam ettiğini ve yeniden politik düzeyde beşli olarak Mart ayı başlarında bir araya gelinecek şekilde tarih belirlenmesi adına BM’den garantörlerle görüşmeler yapmasının talep edildiğini ifade etti.

“İLÂNİHAYE SÜREMEZ”

“Bu iş atık ilânihaye süremez; bir şekilde sonuçlanacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1-2 ay sonra Rum tarafında seçim davullarının çalmaya başlayacağını, doğal gaz çalışmalarının yeniden gündeme geleceğini belirterek, elde edilen ivmenin devam etmesi gerekliliğini bugün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le birlikte bir daha teyit ettiklerini söyledi.

Akıncı, bir soruya karşılık, öteden beri tarih vererek bir şeyleri sınırlamak istemediğini; buna karşın 2016 yılı sonuna siyasi bir çözüm çerçevesi çizilmesi gerektiğini söylemiş olduğunu kaydetti.

2-3 ay içinde bir sonuca ulaşılmaması halinde sürecin, Rum Başkanlık seçimlerinin sonrasına sarkacağını söyleyen Akıncı, bölgede yaşanan olumsuzlukların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti ve “Benim temennim, kimse artık mola istemesin, masaya oturalım ve anlaşalım şeklindedir” ifadelerini kullandı.

“AZ BİR ZAMAN KALDI”

Beşli konferansın adının “Kıbrıs Konferansı” olduğuna, “Güvenlik Konferansı” olmadığına da işaret eden Cumhurbaşkanı, beşli olarak güvenlik ve garantilerin, ikili olarak da diğer konuların oturulup görüşüleceğini belirtti ve “Bir sonuca varırız veya varamayız” denilebilmesi için az bir zaman kaldığını bildirdi.

“MARTIN BAŞI DEDİK”

Akıncı başka bir soruya karşılık da, Rum liderle yaptıkları görüşmede tarih olarak “Mart başı” diyerek bir zaman dilimi öngördüklerini kaydetti ve beşli konferans gününün garantörlerle birlikte hep beraber belirleneceğini, diplomaside bunun bu şekilde olmasının gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir soruyu yanıtlarken, topun şu ya da bu tarafta değil, sahada olduğunu belirterek “Saha da hepimizindir. En başta da Kıbrıslıların. Bizim halletmemiz gereken ana konuların yanı sıra, garantörlerin de desteğiyle halledilebilecek konular da var. Dolayısıyla hepimizin bu konuda iyi niyetle çaba göstermemiz lazım. Sadece bir tarihi belirleyip emrivaki de yapamazsınız” diye konuştu.

“YÜZDE 29+’NIN NE OLDUĞUNU SAĞIR SULTAN BİLE BİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haritayla ilgili bir soruya karşılık Cuellar belgesinin Meclis’te onaylandığını söylediğini fakat hiçbir zaman bir haritadan bahsetmediğini, hep oran konuştuğunu söyledi.

Cuellar belgesinin oranın 29-30 arası bir yerde olacağını çağrıştırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın neden 29+ dediğini artık Mısır’daki sağır sultan bile biliyor. 30’un altına inmek için yüzde 29+ denmiştir… Süreci çok yakından biliyorum” ifadelerini kullandı.

29 Mart 1986 belgesinin Meclis’teki tüm partilerin onayıyla Ekim 1987’de yüzde 29+’yı içerecek şekilde onaylandığını belirten Akıncı, “Eğer bir çözüm olacaksa aşağı-yukarı oranın bu olacağı bir gerçek. Ben halkımı gerçeklere hazırlamak için buradayım… Bu da bütünlüklü bir çözümün parçası… Bizim veya onun sunduğu harita kabul edilmiş değildir, zaten harita konusu da anlaşmazlıklardan biridir” şeklinde konuştu.

“Yüzde 29+ oranın” kimi kesimlerce “Bu yüzde 35 de olabilir” şeklinde lanse edildiğine de dikkati çeken Akıncı, “Masada belki yüzde 35’i isteyemezsiniz, ama yüzde 25’e de kimse Kıbrıs Türkü’nü ikna edemez” ifadelerini kullandı.

“MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ İNSAN YERİNDEN OLACAK… ÖNCE EV VE İŞ GARANTİSİ”

Bulunacak olası bir çözümde mümkün olduğunca az insanın yer değiştirmesini istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, buna karşın bir miktar insanın yer değiştireceğini fakat ev ve iş garantisi olmadan kimsenin yerinden olmayacağını kaydetti.

Akıncı, çözümün şimdiki şartlardan daha kötü bir durum yaratmasının değil, daha iyi bir gelecek yaratmasının önemli olduğunu da ifade ederek, gelecek belirsizliğinden kurtulmak, insanların koçanına koçan diyebileceği, insan hakları çerçevesinde bir çözüm ve gelecek nesiller için uğraştıklarının altını çizdi.

“SOSYAL MEDYADA FİKİRLERİN DOLAŞMASI GEREK, HAKARETLERİN DEĞİL”

Akıncı, kendisine yönelik eleştirilerin ve ölüm tehditlerinin sorulması üzerine, sosyal medyanın fikirlerin dolaşımının sağlandığı bir mecra olması gerektiğini, hakaret, küfür ve ölüm tehditlerinin yerinin sosyal medya olmaması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu hakaretler ve tehditlerle ilgili makamları göreve çağıran Cumhurbaşkanı Akıncı, bunların kendisini ve ekibini yıldırmayacağını, halkı ve genç kuşakların geleceği için, halkın gücünü de hissederek yoluna devam edeceğini kaydetti.

“ESAS ŞEKİLLENMEKTE OLAN HALKIN İRADESİ MECLİS’İN DIŞINDADIR”

Başbakan Özgürgün veya Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun zaman zaman açıklamalarıyla kendisine karşı çıkacağını bildiğini söyleyen Akıncı, “Bunların tartılacağı yer halkın terazisidir” ifadelerini kullandı.

Akıncı, “Halkın iradesiyle Meclis’teki azınlık hükümetinin iradesinin aynı olmadığı kanaatindeyim. Esas şekillenmekte olan halkın iradesi Meclis’in dışındadır. Görülmekte olan budur. Tüm bulgular, veriler ve araştırmalar onu söylüyor. Şu anda ortada olan azınlık hükümeti, halkın çoğunun iradesini seslendiren bir hükümet değildir. İşin bir de bu yönü vardır ve asıl sorgulanması gereken de budur.” dedi.