Akıncı: Trump'ın kudüs kararı uluslararası hukuka uygun değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Trump’ın Kudüs kararını değerlendirdi. Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı, Ortadoğu’daki barış sürecine hiçbir katkı yapmayacaktır.

Bu karar, bölgenin tarihsel gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun değildir. Bölgedeki çatışma ve gerginlikleri daha da artıracağı aşikar olan bu kararın uygulanmaya konmaması yerinde olacaktır.”