HABER KIBRIS

Akıncı: Uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor

02/05/2017

Akıncı: Uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ara bölgedeki görüşmesi 14:15 sıralarında tamamlandı. Liderlerin bugünkü görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

  1. Kararlara etkin katılım konusunda uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor. Dönüşümlü başkanlık konusu da olduğu yerde duruyor.
  2. Aynı konuların etrafinda dönüp dolaşmak artık bitmeli. Genel çerçeve için BM mekik diplomasisi yapmalı. Temmuz ayı yeni gerginliklere gebe.
  3. Rum basını müzakereciler arasındaki görüşmelerin iyimser olduğunu yazıyor. Ben müzakerecimden öyle bir bilgi almadım. Öyle bir durum yok.

KAYNAK: YENİDÜZEN



TAGS: akıncı, kıbrıs, haber
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