Akıncı: Uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor
02/05/2017
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ara bölgedeki görüşmesi 14:15 sıralarında tamamlandı. Liderlerin bugünkü görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Kararlara etkin katılım konusunda uzlaşma yok, ayrılıklar devam ediyor. Dönüşümlü başkanlık konusu da olduğu yerde duruyor.
- Aynı konuların etrafinda dönüp dolaşmak artık bitmeli. Genel çerçeve için BM mekik diplomasisi yapmalı. Temmuz ayı yeni gerginliklere gebe.
- Rum basını müzakereciler arasındaki görüşmelerin iyimser olduğunu yazıyor. Ben müzakerecimden öyle bir bilgi almadım. Öyle bir durum yok.
KAYNAK: YENİDÜZEN