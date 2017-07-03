Akıncı ve Çavuşoğlu çalışma yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın davetinde, müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulundu. Çalışma yemeğinde, devam eden Kıbrıs Konferansı’ndaki gelişmeler değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın davetiyle öğlen saatlerinde çalışma yemeğinde bir araya gelmişlerdi.