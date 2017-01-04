Akıncı:Cenevre öncesi ön hazırlık yaptık

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü görüşmede, Cenevre’de yapılacak müzakereler öncesinde bir ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Liderler yeni yılın ilk toplantısını bugün yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yaptı.

“Hem Cenevre’de yürütülecek çalışmaların ön hazırlığı yapıldı. Hem de müzakerciler kendi aralarındaki görüşmeleri aktardılar”diyen Akıncı, Cenevre’de nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda anlayış beraberliği sağlandığını söyledi.



