Akıncı'dan Cenevre Öncesi Mesaj

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin ve zirvesinin yapılacağı İsviçre’nin Cenevre kentine hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de yapılacak müzakerelerde Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı, Cenevre’de çözümün önü açılamazsa KKTC’nin demokratik, laik, özgür bir şekilde yoluna devam etme seçeneği bulunduğunu ancak önceliklerinin adada federal bir yapı kurulması olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine bir konferansın toplanmasının bile önemli olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’ye sorumlu bir davranışla, politik istek ve kararlılıkla sonuç almak için üzerine düşeni yapmak üzere gideceğini söyledi.

Aynı tutumu Rum tarafından da isteyen Akıncı, garantör ülkelerle AB, BM ve uluslararası topluma da Kıbrıslılara yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

“ZOR HAFTA…”

Cenevre’den mutlaka bir sonuç çıkmayabileceğini, ihtiyatlı olduklarını belirten Akıncı, kendilerini zor bir haftanın beklediğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini kaydederek, güvenlik konusunda da her iki toplumun kaygılarını giderecek bir düzen sağlamanın önemini vurguladı.

Akıncı, “Sadece ‘korkuya gerek yoktur’ söylemiyle bunu elde etmek mümkün değil. Düzenlemelerini yapabilmek, gereklerini yerine getirmek gerekir” dedi.



