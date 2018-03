Akıncı'dan çözüm açıklaması!

İlk tören Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliğinde düzenlendi.

18 Mart Şehitleri, Boğaz şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı.

Töre, Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Kırbıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Erhan Yalçın törende yaptığı konuşmada Türk ulusu için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygı ile anarak , “onların gösterdiği fedakarlık ve destansı mücadeleyi yeni nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.

Yalçın, “ Bayrakları, bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak , eğer uğrunda ölen varsa vatandır”, diyerek bu toprakları vatanlaştıran atalarımızın emanetine sahip çıkmak için, kahramanca mücadele veren Mehmetçik ve Mücahitin taşıdığı yüce ruh var olduğu müddetçe, bölünmez bütünlüğümüze ve milli beraberliğimize kast edenlerin, kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Kutsal emanetiz olan Türk vatanı ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım şehitlik özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı şehitlik özel defterine şunları yazdı;

“ Aziz Şehitlerimiz, sizlerin büyük fedakarlıkları sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmiştir . Pek çoğunuz henüz çok genç yaşında canını feda ederken, bu topraklara başını eğmeden özgür bir toplum olarak yaşayabilmememizin temellerini attınız. Kuzey Kıbırıs Türk Cumhuriyeti’nin bu temeller üzerinde demokrasisi ve ekonomisi ile çağdaş bir yapıda gelişimini sürdürmesi ve gençlerimizin gelecek kaygısı içinde olmamasının sağlanması, yerine getirilmesi gereken en büyük sorumluluk anlamındadır. Her zaman iki toplumun barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını arzu eden taraf olarak, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hayal kırıklığı yaratan olumsuz tutum ve davranışlarından artık vazgeçmesini istiyoruz.Yapıcı olmayan bu anlayış, ciddi bir değişime uğradığı takdirde ancak çözüm için yeni bir umut doğabilecektir. Her durumda Kıbrıs Türk halkının her yönüyle ilerlemesini ve kalkınmasını sağlayarak olası gelişmelere de tümüyle kapıları kapatmadan geleceğe yürüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi bu günlere ulaştıran siz aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da özel deftere, Çanakkale’de kazanılmış büyük zaferin, ulusun yeniden uyanışının ve doğuşunun bir sembolü olduğunu yazdı ve Kurtuluş savaşının kıvılcımını ateşlediğini vurguladı.

Kanbay özel deftere, “Türk ulusunun haklarının korunması ve yüceltilmesi adına yaptığınız fedakarlıkların yolumuza ışık tuttuğunu ve en değerli mirasınız olan Cumhuriyet ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini yazdı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise bağımsız bir vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere seslendiği yazısında, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı olarak sizlerden ve Aziz Türk Milletinden aldığımız güçle, topraklarımızı, canımız pahasına koruyacağımızdan ve şanlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandıracağımızdan emin olunuz” dedi.

Törende daha sonra Anıtkabire konulmak üzere Boğaz Şehitliğ’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Türkiye’nin Lefkoşa büyükelçisi Derya Kanbay’a sunuldu.

Tören Şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine kırmızı karanfiller sunulmasıyla sona erdi.

18 Mart Şehitleri için, Girne’de Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde , Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği’nde, Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde’, İskele’de Larnaka Şehitleri Anıtı’nda ve Lefke’de ise Kemal Özalper şehitliği’nde tören düzenlendi.