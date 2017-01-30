Akıncı’dan Özgürgün’e Satükocu Suçlaması

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Özgürgün arasında harita polemiğiyle başlayan gerilim sürüyor. Akıncı, dünkü açıklamasında Özgürgün’ü statükoculukla suçladı

Akıncı: Özgürgün bir santimetrekare toprak vermeyeceğini ama çzöümü de istediğini söylemektedir. Bir karış veya bir santimetrekare toprak verilmeden federal çözüme nasıl ulaşılacağını söyleyememektedir. Çünkü bu mantıkla varılacak yer yıllardır vardıkları yerdir. Yani çözümsüzlüktür. Statükonun devamıdır. Halbuki Eroğlu ile kendisinin de onayladığı 11 Şubat 2014 trihli mutabakat metnini birinci maddesi “statüko sürdürülemez” demektedir” diye konuştu



