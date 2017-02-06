Akıncı'dan Siber'e Tarihi Mektup

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cenevre Öncesi Endişelerini dile getiren meclis Başkanı Sibel Siber’e kapsamlı bir mektupla cevap verdi. Mektup müzakerelerde gelinen aşamayı gözler önüne seriyor.

Mektuptan bir detay:

Ağırlıklı ve çapraz oylama sadece federal seviyedeki Başkanlık seçimlerinde geçerli olacak kurucu devletlerin kendi seçimlerinde hiçbir şekilde herhangi bir oranda ağırlıklı oy kullanılması söz konusu olmayacak. Yüzde 40 blok Rum oyu iddiası geçerli değil

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