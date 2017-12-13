Akıncı’nın sözleri Anastasiadis’e mesaj niteliğindeydi

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Güney Lefkoşa Belediyesi eski Başkanı Dimitriadis ile ilgili kitap tanıtımında sarf ettiği sözler Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e mesaj niteliğindeydi:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, belediye başkanlığı döneminde Lefkoşa Rum Belediye Başkanı olan Lellos Dimitriadis ile hayata geçirdikleri ortak projelerinin, yerel yönetimlerin birbirlerinin resmi statülerini tanımasalar da işbirliği yapabileceklerinin güzel örnekleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı Lellos Dimitriadis’in görev süresindeki çalışmalarını anlatan “Lellos Dimitriadis Başkanlığında Lefkoşa Belediyesi 1971-2001” adlı kitabın Lefkoşa’nın güneyindeki Mağusa Kapısı Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dimitriadis ailesi ile 40 yıllık tanışıklıkları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen yıl hayatını kaybeden Olga Dimitriadis’i anarak, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan Lellos Dimitriadis’e acil şifa diledi.

“ORTAK İHTİYAÇ BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’nın ortak ihtiyaçlarının kendilerini bir araya getirdiğini belirterek, gerek Lefkoşa İmar Planı, gerekse Lefkoşa ortak kanalizasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında Lellos Dimitriadis’in oynadığı önemli rolün altını çizdi.

Akıncı, 2008 yılında Lokmacı geçiş kapısı açıldığında yayaların her iki tarafta da herhangi bir trafik sorunu ile karılaşmadan güvenli bir şekilde dolaşabilmelerinin, Lellos Dimitriadis ile Lefkoşa İmar Planı kapsamındaki ortak işbirliği vizyonu sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.