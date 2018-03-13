Akkuyu’daki nükleer santral en çok Kıbrıs'ı etkileyecek

Türkiye Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Akkuyu’da yapılacak olan nükleer santralin en çok Kıbrıs’ı etkiyeceğini vurgulayarak, “Akkuyu’da meydana gelebilecek bir kaza 300 km’lik bir alanı felakete sürükleyecektir. Kıbrıs ile Akkuyu arasının 90 km olduğu göz önüne alındığında, adanın tamamı olası bir kazada yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır” dedi

Çevre Platformu üyesi ve Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarpten: “Süreç içerisinde bir dönem Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin gerilmesi sonucu bazı geri adım sinyalleri verilse de, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi olayları sonucunda Türkiye’deki OHAL süreciyle birlikte nükleer santralle ilgili mücadele çok etkisiz bir hale gelmiştir”

Sarpten, olası bir patlamada değil, nükleer santralin işletmesiyle bile ortaya çıkacak etkilerin Kıbrıs için olumsuz sonuçlar doğuracağına vurgu yaparak, “Bu santralin işletilmesi bile bize önümüzdeki yıllar içinde hiç fark etmeden, zaten kanserden kırılan ülkemizde başka sorunları da beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu

Eniz ORAKCIOĞLU - YeniBakış - Haberin Tamamı YeniBakış'ta