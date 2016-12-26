Akovalı Hasan Aşar kalbine yenik düştü

Akova’da bu sabah saat 03.00 sıralarında 60 yaşındaki Hasan Aşar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine yansıyan diğer haberler şöyle:

Av tüfeğiyle 2 araca ateş etti

Yeniboğaziçi’nde dün 17.30 sıralarında iki araca av tüfeğiyle ateş eden şahıs tutuklandı. Yeniboğaziçi’nde iki ayrı şahısın sahilden araç ile geçtikleri gerekçesiyle, bulunduğu yerden 300 metre uzağında durmakta olan söz konusu araçlara av tüfeği ile ateş eden erkek 62 yaşında T.Ç. tutuklandı. Açılan ateş sonucu bir aracın sol kapı kaportası ile camı hasar gördü. Bahse konu şahıs tutuklandı. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem

KKTC’de dün ava yasak bölgede avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında; erkek 57 yaşında M.F.’nin Nergisli’de ava kapalı alan olan çöplük bölgesinde, erkek 26 yaşında İ.Y. ve erkek 43 yaşında S.Ç.’nin ise Yıldırım’da ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.