AKP Milletvekili KKTC İçin Başkanlık Sistemini Önerdi

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, KKTC’deki Erken Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kuzu son yıllarda çok sayıda hükümet değişikliği yaşandığını ifade ederek, KKTC’nin Başkanlık Sistemi’ne geçmesini önerdi.

İşte o açıklama:

“Bugün,KKTC’de seçim yapıldı.Tek başına hükümet çıkmadı.4 Yılda 3 Hükümet kuruldu.Belli ki,bu sistem KKTC’de yürümüyor.Tavsiyem Başkanlık Sistemine geçmeleridir.40 Yıl bu işe kafa yormuş ve Türkiye’ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım”