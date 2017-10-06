Akpınar: GAÜ'nün ortak geleceği ayrıcalıklıdır

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ ile ortak misyonu paylaşan okulların; aynı zamanda ayrıcalıklar ile ortak geleceği de paylaştıklarını söyledi. Akpınar; Girne Amerikan Koleji’nin (GAC), 2018-2019 Öğretim Yılı’nda, İzmir ve Mersin'de iki yeni kolejin açılması ile daha da büyüyen, gelişen etkin bir ortaöğretim kurumu yapısı haline geldiğini belirterek, ayrıca yine Mersin’de GAC’ın havacılık ve denizcilik lisesi olarak şekillenmesi konusundaki hazırlıkların da tamamlandığını kaydetti. GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar; yeni akademik yıl ile ilgili devam ettiği bilgilendirmeler dizesinde, akademik yılın kurumsal teması “inovasyon” ile GAÜ’nün yatırımlarına yönelik olarak da “farklı bir yöne girdiğimiz artık çok belirgin hale gelecektir” dedi. Akpınar; “ ortaya koyduğumuz inovasyon, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin de çocuk üzerine bağlı temaları ile, 20 Ekim'de resmi akademik açılış törenlerimiz sonrasında oldukça farklı etkinlikleri bünyesinde taşıyacak bir akademik yıla daha dahil olacağız. Ben; tüm öğrencilerimize, akademisyenlerimize, kısaca tüm aile yapımıza başarılar diliyorum. Bu süreci bizlerle kucaklayan, kabullenen, ileriye taşıma uğraşı içerisindeki her bir bireye, sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“HASTANE BİTİRİLECEK. KARPAZ PROJEMİZİ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

GAÜ Bünyesi’nde projelendirilen en büyük yapılardan biri olan hastane inşaatının tamamlanacağını vurgulayan Akpınar; “farklı bir yönde bakıp, biraz yavaşlatmak durumunda kaldığımız hastanenin 2018 Akademik Yılı’nda sonlanması için uğraşıyoruz. Geride kaldığını düşündüğümüz Karpaz Projesi, biraz da siyasi olarak bizi geride tutan bir yapıydı. Özellikle göğüs hastalıkları ve kansere yönelik merkezimizin orada oluşmasına yönelik ki, onu da 2018 Akademik Yılı’na yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

“EGE VE AKDENİZ KORİDORUNDAN ‘HAVA TAKSİ’ PROJESİ İLE İLGİLENİYORUZ”

Önümüzdeki 50 yılda talep ve arz dengesinin en çok yükseleceği alan olarak tahmin edilen, havacılık sektörünün vazgeçilmezleri olduğunu belirten Kurucu Rektör Akpınar; “Tabii havacılık, bizim için çok önemli. Havacılıkta mevcut uçak sayımız, bu yıl 5’e ulaştı. Okulumuzda öğrenci sayımızın da artmış olması, havacılık işletmesinin de ilerisinde; onu, girişimci bir bölüm haline sokmanın peşindeyiz ki, hocalarımız oldukça hazır ve heyecanlılar, bir hava taksi uçuş organizasyonunu; bir koridorun oluşturulması suretiyle Akdeniz ve Ege’den başlatabilmenin arayışı ve heyecanı içerisindeyiz. 6 aylık bir sürecin içerisinde; önce tanıtım uçuşları, daha sonra da fiili uçuşlarımızı başlatmış olacağız. Bu adımlar, bizleri bir havayolu oluşumuna itebilir. Bu süreçte, her türlü desteği, ben de ekibimize vermiş olacağım.