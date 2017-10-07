AKPM Başkanlığı'na Kıbrıslı Rum aday

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığı için pazartesi günü seçim yapılacak.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, Pedro Agramunt'un istifasıyla boşalan başkanlık için Kıbrıs Rum kesiminden Stella Kyriakides ve Litvanya'dan Emanuelis Zingeris'in aday olduğu belirtildi.

İki üyenin de seçime girmek için gerekli olan en az 10 üyenin yazılı desteğini kazandığına işaret edilen açıklamada yeni başkanın pazartesi günü başlayacak AKPM Güz Dönemi Genel Kurulu’nun ilk oturumunda seçileceği kaydedildi.

AKPM kuralları gereği, seçimin ilk iki turunda mutlak çoğunluk, üçüncü turda ise basit çoğunluğu sağlayan aday başkan seçilecek.

İlk üç turda adaylardan biri yeterli oyu alamazsa en yaşlı aday seçilmiş sayılacak.

Seçilen aday, ocak ayına kadar AKPM başkanlığı görevini yürütecek.

İspanyol senatör Pedro Agramunt, mart ayında Rusya tarafından sağlanan ve içinde değişik ülkelerden çok sayıda parlamenterin olduğu bir uçakla Suriye'ye gitmiş ve Beşşar Esad ile görüşmüştü. Görüşmenin ortaya çıkması üzerine Agramunt istifaya davet edilmiş, temmuz ayında AKPM tarafından Agramunt'un başkanlık yetkileri ve temsil gücü elinden alınmıştı.

AKPM yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası, başkanın görevden alınması doğrultusunda yapılacak oturum öncesinde Agramunt, bir mektup göndererek istifa ettiğini açıklamıştı.