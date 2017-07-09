Akrobat 30 metreden düştü

İspanya'da düzenlenen bir müzik festivalinde gösteri yapan akrobat 30 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Yerden 30 metre yüksekte ve altı açık cam bir küpün içinde gösteri yapan akrobat binlerce kişinin gözleri önünde düşerek yaşamını yitirdi. 42 yaşındaki akrobata ilk müdahale alandaki sağlık ekiplerince yapıldı.

Hastaneye kaldırılan akrobat kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada ise pek çok kişi akrobat ölümüne rağmen festivalin devam etmesine tepki gösterdi.