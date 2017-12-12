AKÜN’de kan bağışı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak öğrencilerin, çalışanların ve akademisyenlerin kan vermelerini sağladı.

AKÜN’den yapılan açıklamaya göre, AKÜN adına ilk kan bağışını yapan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün, kan bağışının son derece önemli olduğunu ve bir gün herkesin kan ihtiyacı olabileceğinin bilinciyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğün, yapmış oldukları bu etkinliğin örnek alınması gerektiğinin altını çizdi.