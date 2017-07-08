Al adanın yarısını da, otur...

Havadis Gazetesi köşe yazarlarından Mehmet Moreket, bugünkü köşe yazısında Crans Montana’da çöken Kıbrıs Konferansı'nı yazdı:

İŞTE MOREKET'İN YAZISI:

Yazıklar olsun…

Onca insanı günlerce İsviçre’nin dağına topladılar. BM’nin Genel Sekreteri, işi gücü bırakıp 2 defa zirveye geldi.

Bakanlar, heyetler emek ve zaman harcadılar, yine çöktü…

Bana kimse Anastasiadis’in seçim gailesinden bahsetmesin.

Bu süreç öyle bir tek seçimle, oy hesabıyla, Anastasiadis’in aklıyla bitmiş olamaz.

Beni kimse buna ikna edemez.

Adam resmen masadan kalktı.

Daha önce de yaptı bunu... Yok ‘sigara içecektim’, yok ‘dönecektim, Akıncı kaçtı’ diyerek...

Bu defa, göstere göstere yaptı.

Yaptı ve yine kimse hesabını sormadı.

Dün öğlene kadar bekledim. Söylenen en net gerekçe, Guterres’den geldi, “Belli ki, heyetler arasında bir dizi konu üzerinde önemli farklılar var ve bundan dolayı bir anlaşma olmadı”…

Bu kadar mı?

Niye masadan kaçanı işaret etmedi Guterres..?

Türk tarafı yapsaydı, dünyayı başımıza yıkarlardı. Niye en ufak bir ima bile yok?

Sonra; bu adamlar görüşmeye dün mü başladılar?

Nisan 2015’den beri neydi yaptıkları?

Hani bir çok konuda ilerleme sağlanmıştı?

Zeflediler mi bizi..?

Kırk yıldır tartışılmayan ne kaldı ki…

Adam her seferinde başka bir bahane buldu. Bu sefer de, bunca yıldır kimsenin aklına gelmeyen, adada cüzi miktarda Türk ve Yunan askeri kalmasındann bahseden İttifak Anlaşmasını gündeme getirdi bu defa.

Benim ikna olduğum şudur; eğer o uluslararası aktörler bu kez gerçekten çözüm isteselerdi, Anastasiadis’in bu maskaralıklarına “dur” derlerdi.

Hiç de zor değildi. Demediler...

Yani şimdi diyecekler ki, onlar bastırdılar ama olmadı…

Yok, olmaz öyle şey…

Yine her zamanki gibi tavşana kaç tazıya tut oyunu oynandı.

Hatta utanmazlarsa, Türk tarafını da suçlar bunlar…

Bence akıllarındaki şudur; “seçimler bitsin, ya da Türkiye-Katar veya Türkiye-AB işlerinde falanca gelişme olsun, Kıbrıs’a sonra bakarız”...

Ama Türk tarafının defalarca söylediği “bu son” sözü var?

İşte ilk günden işaretleri geldi, “federasyon görüşme dönemi bitti” deniyor…

Kıbrıslı Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, hala “bu, yolun sonu değil” havasında. Bu defa çok şaşıracaklar ama geç kalmış olacaklar. Beyler, kırk yılın parametrelerinin masadan kalmasından bahsediliyor, siz ne diyorsunuz…

Eğer o “Bu son” sözünün gereği yerine gelirse, Anastasiadis de abileri de bilmeliler ki, bundan sonra karşılarında bekledikleri gibi bir muhatap bulmayacaklar.

Asker sayısının kavgasını ederdi ya, olduğu gibi kalacak...

Mülkiyette, toprakta şu son bir hafta içinde yapılan açılımları unutacaklar…

Aslında, Kuzey’i hepten unutacaklar.

Dertleri paylaşmak değildi…

Ne zenginlikleri, ne adayı..

Ha, o doğal gaz meselesinin çıkaracağı gerginliği de halkına Anastasiadis anlatır artık...