Alagadi çöplüğe döndü!

HK Ajans -Arzu AKTAŞ

Alagadi çöplüğe dönüştü. Bölge sakinleri, belediyeyi göreve çağırdı

Girne'nin Çatalköy bölgesi'nde her gün yüzlerce insanın yüzmek ve dinlenmek için gittiği Alagadi sahili, biriken çöplerin toplanmaması ve bazı duyarsız vatandaşların çöpleri çevreye bırakması nedeniyle adeta çöplüğe çevrildi. Çöplerin bulunduğu alandan etrafa mikrop saçılırken, ortaya çıkan görüntü kirliliği de vatandaşları rahatsız ediyor. Konuyla ilgili Çevre Bakanlığına şikayette bulunduğunu belirten duyarlı bir vatandaş yetkililerden bu rezaletin önüne geçilmesi için gerekli adımı atmalarını beklediklerini ifade etti.

Fotoğraf:Oya Kutsal