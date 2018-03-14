HABER KIBRIS

Alagadi'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

14/03/2018
hk

Alagadi'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
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Alagadi'de denize giren Hassan Babatunde isimli 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Saat 15:30 sıralarında, Alagadi-2 bölgesinde yüzmek için denize giren Hassan Babatunde (E-24), denizin dalgalı olması nedeniyle kıyıdan yaklaşık 15 metre içeride bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşları tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi yapılan Hassan Babatunde ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17:00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor

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TAGS: alagadi, deniz, haber
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