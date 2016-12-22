Alanya Uludağ'a döndü!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde vatandaşlar kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Akdeniz'in tatil cenneti olarak bilinen Alanya bir anda Uludağ'a döndü. Taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Alanya’nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları’nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.