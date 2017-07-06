Alayköy tarlalarına 'domuz pisliği'

Güney Lefkoşa'nın Paliometocho bölgesinde bulunan büyük domuz çiftliklerinin sıvı atıklarını içeren 1bin500 metreküp büyüklüğündeki bir tank delindi. Domuz atıkları Ovgos Nehri'ni ve çevredeki alanları kirletti.

Rum Çevre Dairesi Başkanlığı'na göre, atıklar Ara Bölge ve kuzeyde Alayköy yakınlarında tarlalara kadar ulaştı.

Departman, 1bin500 metreküp tankının yakın zamanda bir atık yönetim tesisi operatörü tarafından inşa edildiğini söyledi. Bu tanklar sonradan gerekli talimatlara uygun olmadığı görülmüş ve yasadışı sayılmıştır.

Departman, birkaç bölümden devlet yetkililerinin depolama tesisinin sahibini, sızıntıları önlemek için su yalıtım membranı sistemleri eklenene kadar bölgedeki üç domuz çiftliğinden gelen atıkları depolamak için tankları kullanmamaları konusunda uyarıldı ancak tankın sahibi bunu başaramadığı için tanklara izin çıkmadı.

Depo geçtiğimiz hafta geç saatlerde delinmesinin ardından, tesisin sahibi atıkları durdurman için guldozerleri getirdi atıkların nehre daha fazla ulaşamasını engelledi. Müfettişler kirliliğin ciddi bir sağlık tehlikesine neden olmadığını tespit etti.

Bölgedeki üç domuz çiftliğinin sahiplerine yasayı tamamen yerine getirene kadar tesisin kullanılmaması talimatı verildi.

Daire, tesis sahibini 4bin Euro'ya kadar para cezası altına almayı düşünürken, domuz çiftçileri nehirdeki atıkların temizlenmesinden sorumlu tutuldu.

Kaynak: in-cyprus Çeviri: Haber Kıbrıs