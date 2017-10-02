Alayköy yolunda korkutan kaza

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün saat 07.30 civarında aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilen ticari araç kaza yaptı. Olayda büyük bir şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Elde edilen bilgilere göre, Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru TLS 706 plakalı araç ile seyreden Mustafa Alış (E-37), Alayköy çemberi yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, önce orta refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, karşı şeride geçerek yan yattı. Yetkililerden alınan bilgiye göre kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Diyalog Gazetesi/Melin Dobran