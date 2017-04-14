Alayköy’de Aİle Dramı!

Alayköy’de yetimlik maaşı alarak geçimini sağlayan 5 çocuk annesi Elife Soykan, elektrik saati olmadığı için aylardır mum ışığında hayatını sürdürüyor

Havadis/Devrim DEMİR

Yıllar önce eşinden ayrılarak biri epilepsi hastası 5 çocuğu ile hayatını iki odalı bir evde sürdüren 50 yaşındaki Elife Soykan, evine elektrik bağlatamıyor. Yetimlik maaşı alarak güçlükle yaşamını sürdüren Soykan, 3 yıl boyunca evine elektriği kardeşinden aldı.

Aldığı bin 560 TL’lik maaşla hem epilepsi hastası oğluna hem de evin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışan Soykan, yardım bekliyor.

Aylardır mum ışığında hayatını sürdüren Soykan ailesi, ışığa hasret kaldı. İki göz odada, yarı aç yarı tok yaşamaya çalışan Elife Soykan, hangi bankanın kapısını çaldıysa kapılar yüzüne kapandı.

Aldığı yetimlik maaşının az olması nedeniyle, başvurduğu bankalardan kredi alamıyor.

Elektrik olmadığı için birçok gereksinimlerini karşılayamadığını belirten Soykan, buzdolabında yiyecek saklayamadıklarını, yiyeceklerin çoğunu yemeden çöpe attıklarını ifade etti.

Havadis aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Elife Soykan’ın tek istediği elektriğinin bağlanması.

“Işığı özledim”

Elife Soykan, miras malı olarak kendine kalan 2 göz odayı yıllar önce yine yardımsever vatandaşların tamir etmesi ile evinde yaşamaya başladığını anlattı. Soykan, evin elektrik sayacı olmadığı için 3 yıl boyunca elektriği kardeşi ile ortak kullandığını ve kaçak görüldüğü için saatinde sökülerek alındığını ifade etti.

Soykan, “Yetimlik maaşı alarak geçimimi sağlıyorum. 5 çocuğumun biri epilepsi hastası çalışamadığı için ona da ben aldığım maaşla bakıyorum. Bin 560 TL aylık maaşla hem karnımızı doyuruyoruz, hem de ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Defalarca bankalardan kredi başvurusunda bulundum, hepsinden ret cevabı geldi maaş yetersiz diye. Çok fazla bir isteğim yok, sadece elektriğimizi bağlasınlar, kurum 9 Bin TL istiyor benim o parayı bulmam imkânsız. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz ışığı özledim” diye konuştu.