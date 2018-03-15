Albayrak: Sahte emlakçılara dikkat

SAHTELERİ TÜREDİ: Hızlı gelişen emlak sektörü, beraberinde sahte emlakçıları da getirdi. Özellikle ev arayan öğrenciler nedeniyle, kayıt dışı, vatandaş olmayan, vergi vermeyen, yatırımları yapılmayan, kayıtlı bir büroda çalışmayan emlakçı sayısı hızla arttı, uzmanlar uyardı

Havadis/Hasan DÜZGÜN

Emlak sektörünün gelişmesi ile birlikte, her sektörde olduğu gibi, bu alanda da kayıt dışı emlakçılar türedi.

Devlete vergi ödemeyen, vatandaşa yalan söylemekten çekinmeyen “sahte emlakçılar” işini dürüst yapan emlak büroları için de sorun oluşturmaya başladı.

Bu alanda istihdam yapan, vergi ödeyen, kayıt dışı çalışmayan bürolar, haksız rekabet karşısında ciddi sorunlar yaşıyor.

Albayrak: Sahte emlakçı problem demek

Galip Albayrak

Gayrimenkul danışmanı Galip Albayrak, son dönemlerde gayrimenkul sektöründe yaşanan artışı Havadis’e değerlendirerek , piyasada gezen sahte emlakçıların sektör için büyük tehlike yarattığını ifade etti.

Döviz’deki artışın emlak sektörünü etkilediğini belirten Albayrak, emlak fiyatlarının ileriki yıllarda daha da artacağını belirtti. Sektördeki rekabete de değinen Albayrak, yatırımcıya güven veren kuruluşların her zaman kazandığını kaydetti.

HAVADİS: Sektörde rakipleriniz oldukça fazla bu sizi etkiliyor mu?

ALBAYRAK: Emlak sektörü gün geçtikçe büyüyen bir sektör. Biz Emlak Dünyası olarak bu sektörde 18 yıllık tecrübeye sahip olduğumuz için bu rekabetten etkilenmedik. Piyasaya hakim bir kurum olduğumuz için müşteri kitlemiz oldukça geniş. Bundan dolayı rekabetten çok fazla etkilenmiyoruz.

HAVADİS: Sektördeki hedefleriniz nelerdir ?

ALBAYRAK: Emlak Dünyası olarak tek işimiz gayrimenkul danışmanlığı. Bunu ek iş olarak değil ana iş olarak görüyoruz. Bizim amacımız her zaman daha fazla para kazanmak yerine iş yaptığımız insanlara güvenilir olduğumuz göstermektir. İşletmemiz gelen yıl daha da büyüyecek. Bu büyümeyle geçmişte olduğu gibi, insanlara güvenli ve doğru yatırım yapmaları için yardımcı olacağız.

HAVADİS: Emlak sektörünün zor ve keyifli yanları nelerdir ?

ALBAYRAK: Yıllarca piyasa da türeyen sahte emlakçılardan sonra insanlara güven vermek zor bir şeydir. Bu güvensizliğin üzerine biz alıcıyı da satıcıyı da mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Sonuç olarak insanların hayatına bir dokunuşta bulunuyoruz.İnsanlar genellikle mülk almayı meziyetli bir iş olarak görür. Biz tecrübemiz ve bilgimizle bu süreci organize ediyoruz. Yani kısacası insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu mutluluk verici bir şeydir

HAVADİS: Sizin hitap ettiğiniz potansiyel kimlerdir?

ALBAYRAK: Ofisimiz ada genelinde faaliyet gösterse de, büyük oranla Lefkoşa’da ki yerli yatırımcılarla çalışıyoruz.

Girne’de profil biraz farklı. Orada yabancı yatırımcılar biraz daha fazla. Her bütçeye uygun yatırımcıyla çalışıyoruz. Yaptığımız işte kendimize güveniyoruz.

HAVADİS: İnsanlar konut alırken nelere dikkat etmelidir?

ALBYRAK: En önemlisi güvenilirlik. Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği üyesi olmayan emlakçılardan uzak durulmalı. Emlak alırken bu işten anlayan güvenilir kişilere danışılmalı. Yanlış bilgiler yatırımcıyı pişman edecek sonuçlara varabilir.

HAVADİS: Dövizin yükselmesi emlak sektöründe satışları etkiliyor mu?

ALBAYRAK: Döviz yükselişi yatırımcıları korkutmuyor ve talep her geçen gün artıyor. Talep çok olduğu için gayrimenkul fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden gayrimenkul almayı planlayan insanlara önerim bunu 1-2 yılın içinde gerçekleştirmeleridir. Özellikle Girne’de arazinin azalması nedeniyle şuan Girne’de daire fiyatlarıyla Lefkoşa’da villa fiyatları aynidir. O yüzden yatırımcının elini hızlı tutması gerekmektedir.