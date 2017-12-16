Albayrak: Türk bayraklı gemilerimizle dolaşacağız

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılması için çok yoğun bir süreç başlatıldığını söyledi.



Son iki yılda güneş ve rüzgar başta olmak üzere 7 bin megavata yakın yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim santralinin devreye alındığını dile getiren Albayrak, 'Yüzde 45 ile 50 bandına çıkardığımız yerli kaynaklardan elektrik üretim payımızı, toplam portföyün üçte 2'sini yerli ve yenilenebilir kaynaktan oluşturma, üretme noktasında bir hedefle çok daha ileriye taşıyacağız.' diye konuştu.



Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Albayrak, 'Buna rağmen izlediğimiz güçlü enerji diplomasisi ve politikalarıyla 15 yıldır bu alanda hiçbir sorun, tedarik krizi yaşamadan halkımıza enerji arz güvenliğini kesintisiz sağladık. Bu çerçevede, ithalata bağımlılığın kontrol altına alınması noktasında, mümkün olan en üst düzey ölçüde kaynak ve güzergah çeşitliliğini en üst noktaya taşımak için çok yoğun çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Depolama ve LNG alanında son iki yılda çok önemli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Albayrak, Hatay Dörtyol'da, Türkiye'nin ikinci FSRU LNG tesisinin açılışını bu ay ya da ocakta rekor bir sürede, iki yılda devreye alacaklarını bildirdi.

Albayrak, bu yıl sonu itibarıyla 2015 yılının aralık ayına kıyasla, günlük sisteme gaz basma kapasitesinin 190 milyon metreküpten 288 milyon metreküpe çıkacağını kaydetti.



Doğalgazın 78 il ve 390 ilçeye ulaştığını; 2018 sonuna kadar 81 ilin tamamına doğalgazın ulaşmış olacağını dile getiren Albayrak, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye ulaşacak yeni sondaj gemileriyle birlikte hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin kendi gemileriyle kuyuları kazmaya başlayacağını söyledi.



Albayrak, 'Bütün dünyaya buradan sesleniyorum, artık bundan sonra Akdeniz'de, sondaj, petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu, Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız. Kimse kusura bakmasın.' dedi.