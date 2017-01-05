Alçakların katliam planını önledi!

İzmir'de adliyeye yönelik alçak saldırıda çok önemli detay... Bomba yüklü araç, el bombaları, silahlarla katliam yapmaya gelen teröristleri şehit polis fark etti. Alçak saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Teröristlerin erken fark edilmesi ise çok büyük bir katliamın önüne geçti. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Şehit polis Fethi Sekin'in saldırı sırasında halkı ilk uyaran ve teröristlerle de çatışmaya giren ilk polis olduğu belirtildi. PKK'lı oldukları değerlendirilen 3 terörist bugün bomba yüklü araç, kalaşnikoflar, el bomabaları, RPG 7 ile adliyeye geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı patlatıp yaşanan kargaşada büyük bir katliama imza atmayı planladıkları düşünülüyor.

Adliye girişinde polis memuru Fethi Sekin teröristlerden şüphelendi. Aracı aramak istemesi sırasında teröristler kaçmaya başladı. Teröristlerin kaçarken bomba yüklü aracı patlattığı bildiriliyor.

Çıkan patlama ve çatışmada kahraman polis memuru Sekin ile bir adliye çalışanı şehit oldu. 2 terörist öldürüldü.

Vali Erol Ayyıldız da İzmir polisinin kahramanlığına vurgu yaptı. Ayyıldız şunları söyledi:

"Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar ve bunu sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlar emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirilmiş." diye konuştu.