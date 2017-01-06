Aldatma en çok hangi yaşlarda yaşanıyor

1000 kişi ile anket yöntemiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre, aldatmanın en çok 39 yaşında gerçekleştiği saptandı.

İngiltere'de faaliyet gösteren IllicitEncounters.com yeni bir araştırmaya imza atmış ve evlilik süresince en çok aldatmanın yaşandığı yılları ve yaşları belirlemişti. Sonuçlara göre; 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşların son yılları aldatma için en riskli dönemler. Özellikle 19-29-39 ve 49 yaşları aldatmada en sabıkalı yaşlar.

Araştırmada, insanların özellikle bu yaşlarda "taze heyecan” aramaya ve seçenekleri değerlendirmeye daha açık olduğu belirtildi. 1000 kişiyle anket yöntemiyle yapılan araştırma, aldatmanın en çok 39 yaşında gerçekleştiğini de ortaya koydu.

Uzmanlara göre; menopoz, kadınların aldatma isteğini azaltıyor. Eğer psikolojik sorunlar yaşamıyorsa menopoza giren bir kadın aldatma eğilimine girmiyor. Uzman Psikolog Zafer Akıncı, "Andropoza giren erkekler ise, erkekliğini kaybetmekten korkar. Hormonları düşmeye başladığında, 40'lı yaşlara girdiğinde 'ben erkeğim' demeye başlar. Bu da ekstra performans sanatlarına yol açar" dedi.

40 yaşından sonra aldatma eğilimi artıyor

Aldatmanın en çok 39 yaşında olduğu fikrine katılmayan Psikolog Zafer Akıncı, "40 yaşından sonra aldatma eğilimi artar, artan şey aslında kendini kanıtlama eğilimidir" dedi. Aldatmanın sonradan görülen bir bozukluk olduğuna dikkat çeken Psikolog Akıncı, bir çalışmaya göre; aldatan insanların, genelde aldattığı kişiyi yakın çevresinden seçtiğini söyledi.

En çok hangi meslekler aldatıyor

Doktorlar: Eşlerine en çok ihanet eden mesleklerin başında doktorlar geliyor.

Hemşireler: Erkek doktorların eşlerini en çok aldattığı meslek ise hemşireler.

Yönetici Asistanları: Yapılan araştırmalara göre, yönetici asistanları eşlerini en çok aldatan meslekler arasında.

Ev Hanımları: Eşlerine en çok ihanet eden kadınların ev hanımları olduğu tespit edildi.

Avukatlar: İkna yeteneği yüksek olan avukatların, aldatma potansiyelinin de yüksek olduğu ortaya çıktı.

İtfaiyeciler: İtfaiye sektöründe çalışan insanların eşlerinden boşanma sebebi genelde 'aldatma' olduğu ortaya çıktı.

Finans Sektörü: Yüksek gelirleri, yoğun seyehat programları ve iletişim gücünden dolayı finans sektöründeki erkekler eşlerini aldatıyor.

Polisler: Düzensiz çalışma saatleri ve stres, polislerin aldatma sebebi olarak gösteriliyor.

Öğretmenler: Listede bulunan en şaşırtıcı meslek. Üstelik bu meslekteki kadınlar daha fazla aldatma oranına sahip.

Bilgi İşlem Çalışanları: İnternet, aldatma ya da aldatılma durumunun en büyük sebebi. Bilgi işlem çalışanları da herkesten fazla internette zaman harcadığı için bu listede yer alıyor.