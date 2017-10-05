Aleyna Tilki 200 milyonu devirdi!

Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettirmeye başlayan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte hazırladığı "Cevapsız Çınlama" parçasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Söz konusu parçanın dinlenme sayısı şimdilerde YouTube'de 330 milyonu geçerken, 27 Temmuz'da "Sen Olsan Bari" parçası yayınlandı. Şarkı ilk günlerinde YouTube'de trend videolar arasında birinci olmayı başarırken, çıkışını sürdürdü.

Bugünden itibaren ise Aleyna Tilki'nin yeni parçası "Sen Olsan Bari", 200 milyon izlenme ve dinlenme sayısına ulaştı.