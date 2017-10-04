Aleyna Tilki '9 yaşından beri kitap yazıyorum!'

Tilki, uzun zamandır yazdığını, ama kitap çıkarmayı düşünmediğini belerterek “Ben 9 yaşından beri yazıyorum. Kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyorum. Felsefeyi de koymamın amacı teorik bir durum oluşturmak. Çünkü kesin ve bilgisel, bilimsel bilgiler paylaşmayı sevmiyorum. Kendi ruhumdan ve keşfettiklerimden bahsetmek istiyorum. Dili çok ağır ve çok asi, potansiyelimi biliyorum. Ama yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım. Henüz kitabımı çıkarmak istemiyorum” dedi.