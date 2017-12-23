Aleyna Tilki ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor 

Son dönemin en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcının ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

16 yaşında söylediği 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile adını duyuran Aleyna Tilki'nin her hareketi magazin dünyasında ses getiriyor. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken sık sık gaf yapıp pot kıran, kıyafet tarzı ile eleştirilen Aleyna Tilki, şimdilerde aşk iddialarıyla gündemde. Genç popçunun Kanatsız Kuşlar'ın Onur'u Ümit İbrahim Kantarcılar ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Ümit İbrahim Kantarcılar, geçen gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Ümit İbrahim Kantarcılar, aşk iddialarını yanıtladı.

"BAZI AŞKLAR KIYMETLİ KALMALI"

Adı Aleyna Tilki'yle aşk dedikodularına karışan Ümit İbrahim Kantarcılar, "Bazı aşklar, mahrem yaşanır. İş, hayvan ve mesleğime olan aşkımı cesurca haykırabilirim. Ama bazı aşklarımın da kıymetli kalması gerektiğini düşünüyorum. Aleyna ile öyle bir durum yok. Herkes herkesle arkadaş olabilir" şeklinde konuştu.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Oyuncu Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuarına girdi. Eğitimini aldıktan sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Ümit Kantarcılar; Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yaptı. Ümit Kantarcılar şimdilerde Kanatsız Kuşlar dizisinde rol alıyor.