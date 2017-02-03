HABER KIBRIS

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap

03/02/2017

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Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap
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Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda Demet Akalın'a gönderme yaptı.

Aleyna Tilki, önce Instagram canlı yayınında kendisi için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” diyen, ardından katıldığı radyo programında bunun gerekçesini açıklayan Demet Akalın'a yanıt verdi.

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Genç şarkıcı, radyoda “Aleyna ‘Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık onu dinlemiyorum” diyen Akalın'ı hedef alarak Instagram'da şu notu paylaştı: “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!” 



TAGS: Aleyna Tilki, Demet Akalın
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