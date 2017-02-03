Aleyna Tilki'nin o paylaşımı Demet Akalın'a mı?

Aleyna Tilki hakkında Demet Akalın'ın olumsuz eleştiride bulunması sonrası, Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Demet Akalıni, önce Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, ardından ise katıldığı radyo programında konuya açıklık getirmişti.

44 yaşındaki Akalın katıldığı radyo programında ise şunları söylemişti: “Aleyna ‘Basit insanların çok fanı olur’ şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık onu dinlemiyorum.”

Tilki, bu yaşananların ardından sosyal medyadan yapıtğı paylaşımın altına şu notu paylaştı: “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz”

Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımı yaklaşık 50 bin kişi tarafından beğenilirken, Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.

Duymayan Kalmasın programına bağlanan şarkıcı Aynur Aydın, Tilki ile güzel bir yakınlık oluşturduklarını söyledi. Aydın şöyle devam etti: "Ne zaman isterse ona ablalık yapmaya hazırım. Aleyna çok akıllı bir kız ben onun yaşındayken onun kadar akıllı değildim. Yaptığı paylaşımın Demet Akalın'a olacağını sanmıyorum."