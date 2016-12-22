Ali Ağaoğlu’nun kızına ultra lüks kına

Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu’nun görkemli kına gecesi dün Beşiktaş'ta yapıldı.



24 Aralık'ta Koray Kırcal'la nikâh masasına oturacak olan Sena Ağaoğlu'nun kına gecesi, önceki akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel'de yapıldı. 150 kişinin katıldığı organizasyonda Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı gösterişli bir elbise giydi.

Hürriyet’in haberine göre, genç kızın eline kına yakıldığı sırada Ali Ağaoğlu, oğlu Alican ve müstakbel damadı Koray Kırcal ile kınayı ‘bastı'. Duygusal anların yaşandığı gecede ünlü işadamı zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.



