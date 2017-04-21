Ali Atay’a 100 bin tl’lik dava

Bir sinema filminde oynamak için peşin 100 bin lira alan ünlü oyuncu Ali Atay'ın 4 gün gittiği sete bir daha dönmediği iddia edildi. Filmin ertelenmesine sebep olan Atay aldığı 100 bin liralık peşinatı ödemeyince hakkında dava açıldı.

“Leyla ile Mecnun” dizisiyle yıldızı parlayan Ali Atay, başrolünde oynaması planlanan “Gaza Gelen Adam” adlı filmin yapım şirketiyle davalık oldu. Müstesna Film şirketi, filmin çekimlerini yarıda bırakıp peşin aldığı 100 bin lira oyunculuk parasını iade etmediği gerekçesiyle iki yıl önce İstanbul 32. İcra Müdürlüğü kanalıyla Atay aleyhine icra takibi başlatmıştı.

Ünlü oyuncu, yaptığı itirazla 100 bin liralık icra takibini durdurdu. Şirket ise İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali istemiyle dava açtı.

Şirket avukatı İpek Topaloğlu, dava dilekçesinde “Müvekkilim şirket davalı oyuncuya güvenmiş, söz konusu filmi bitirmeyi arzulamıştır. Bu konuda davalıya fazlasıyla toleranslı davranmış ve onun isteği doğrultusunda oyunculuk ücretini de önceden ödemiştir. Davalı ise haksız ve kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Yüzde 20 icra inkâr tazminatıyla birlikte alacağımızın tahsilini istiyoruz” ifadelerini kullandı.