Ali Özbir, Esra Erol’a göndermede yaptı



Ali Özbir, eşi Esra Erol'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla esprili bir göndermede bulundu.

Ali Özbir, çocuklarının kendisine benzediğini söyleyerek Esra Erol’a göndermede yaptı

Yaklaşık altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ali Özbir ve Esra Erol, bu evliliklerinden 2015 yılının kasım ayında ikinci kez çocuk sahibi olmuştu. Çocuklarının üzerine titreyen ve magazin dünyasının örnek annelerinden olan Esra Erol sosyal medya hesabından çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yaparken eşi Ali Özbir de geri durmuyor. İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Ali Özbir, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 2015 yılında doğan oğlu Ömer’i kucağında tutarken görülüyor.

“BÜYÜYÜNCE SANA BENZERLER ESRA”

Ali Özbir bu fotoğraf karesini esprili bir notla paylaşmayı tercih ederken Esra Erol’a da gönderme yapmayı ihmal etmemiş. Çocuklarının kendisine benzediğini söyleyen Özbir, büyüyünce de sana benzerler diyerek Erol’a gönderme yapıyor… İşte Ali Özbir’in o paylaşımı: “İki oğlum da bana benzedi Maşallah… Üzülme büyüyünce sana benzerler Esra Erol”



