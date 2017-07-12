Ali Özbir fotoğrafın altına düştüğü notla gülümsetti

Evlendirme programı denilince akla gelen isimlerden olan Esra Erol, eşi Ali Özbir’in yaptığı şaşırtıcı paylaşımlar yüzünden zaman zaman zor durumlara düşebiliyor. Özbir, geride bıraktığımız aylarda sosyal medya hesabından eşi Esra Erol’a “Artık üçüncü çocuğu açıkla” şeklinde bir mesaj atmış ve Erol’u zor durumda bırakmıştı. Ali Özbir takipçilerini yaptığı keyifli paylaşımlarla şaşırtmayı başarıyor. Özbir, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ve altına yazdığı yorumla yine esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide izlediğimiz Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftiyle çekilmiş fotoğraflarını hesabına yükleyen Özbir, karenin altına: “Yine mi ya:) 1 ünlü 3 ünsüz:) Ünlü kim mi:)” notunu düştü.