Ali Poyrazoğlu'ndan Türk erkeklerini kızdıracak sözler

Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu yeni oyunu 'Tamamla Bizi Ey Aşk'la ilgili Posta gazetesinden Behzat Uygur'a röportaj verdi.

"Tamamla Bizi Ey Aşk" adlı tiyatro oyunuyla tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam eden Ali Poyrazoğlu, sahnede maço bir kartakteri canlandırıyor. Behzat Uygur'un sorularını yanıtlayan Poyraoğlu, "Türk erkeklerinin en itici 3 özelliğinin kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri" olduğunu söyledi. Poyraoğlu, "Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar" diye konuştu.

Posta'da yer alan haberin bir bölümü şöyle:

"Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktı, şimdi Cumhurbaşkanı'nın masasında oturuyor"

Zamanında çok ses getiren ‘Çılgınlar Kulübü’nü tekrar oynar mısın abi?

Hayır. Çünkü canımı kaybettim, Bülent Kayabaş öldü. 27 yıl beraber oynadığım Bülent'imi kaybettim. Bülent'in anısına saygımdan dolayı bu oyunu başkasıyla asla oynamam. Zaten şimdi oynansa da tutmaz. Eskiden eşcinsellik merak uyandırıyordu, şimdi kimsenin umurunda değil. O zaman kıyametler kopuyordu, Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktı. Ona benzer bir hikaye oynuyorduk. Kadın kılığında şov yapan bir sanatçıyı canlandırıyordum. Ama şimdi Bülent Ersoy Cumhurbaşkanı'nın masasında oturuyor. Değişti Türkiye…

Uzun yıllar Bülent Abi’yle ortaklık içerisindeydiniz. Geçen gün İlyas Salman buna benzer bir ortaklık için demiş ki, "Yavuz Turgul, Şener Şen'in önünü kesiyor." Katılıyor musun buna?

Hiç katılmıyorum. Çok gereksiz. Yavuz Turgul önemli bir yönetmen, Şener Şen de muhteşem bir oyuncu. Çirkin tartışmalar bunlar. Bunlar mesleğimizi onurlandıran iki arkadaşımız. Ortaklıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. Cem Yılmaz'ı da aynı oyuncularla film yapıyor diye eleştiriyorlar. Tersine, ben Cem'in doğru yaptığını düşünüyorum. Bizim işler ekip çalışmasıdır. Hariçten gazel okumak yasaktır bu konularda. Herkes işini yapsın. Onların birlikteliğini beğenmeyenler kendileri bir şey yapsın, onların işleri konuşulsun.

"Türk erkek kıro, maço ve cahil"

Peki, sence en iyi ‘kadın komik’ kim abi?

En iyi kadın komik köpeğim Bıdık. Beni en çok o güldürüyor. En iyisi kadın köpek.

Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir sence?

Kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. O insanlar çok tehlikeli olur. Bu kadınlar için de geçerli…

Kadın kıro var mı?

Olmaz olur mu dolu… Kıroluk erkeklere has bir şey değil.