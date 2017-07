Alican Kabakçı Liderlere Seslendi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eski başkanı Alican Kabakçı Kıbrıs görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine bir açıklama yaparak liderlere seslendi.

İşte Kabakçı’nın mesajı;

‘’Son bir haftadır siyasetin en üst noktalara çıktığı Kıbrıs barış görüşmelerinde gördük ki her iki toplum lideri de çok dirayetli bir duruş sergilemiştir. 43 yıldır adada hüküm süren kesintisiz barışı devam ettirmek için tüm emperyalist güçlere karşı mücadele etmişler ve sonunda Kıbrıs’ta barış kazanmıştır.

Her iki lideri candan kutlarken orta doğuyu kan gölüne dönüştüren bu barış çığırganlığı yapan emperyalist güçler Kıbrıs adasındaki 43 yıldır süren barış ve huzura yenik düşmüşlerdir. Şimdi artık iyi komşuluk ilişkilerini ileriye götürmek her iki toplumun hükümetlerine tarihi bir görev olarak tebliğ edilmiştir. Allah her iki lidere de ömürleri boyunca huzur ve barış dolu yaşam versin.

Alican Kabakçı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Eski Başkanı