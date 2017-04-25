HABER KIBRIS

Alişan'a sürpriz gelin adayı

25/04/2017

Alişan'a sürpriz gelin adayı
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Sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

Esra Erol, son dönemde sık sık evlenmek istediğini dile getiren yakın arkadaşı Alişan’ı kardeşi Eda ile tanıştırdı.

Alişana sürpriz gelin adayı

Çift, geçen akşam birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledi. Alişan, o geceden fotoğrafları sosyal medyadan Eda Erol’un yüzünü saklayarak paylaştı.

Ece Erken iki hafta önce bu ilişkiyi işaret ederek “Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz” demişti. 

Alişana sürpriz gelin adayı

Alişan konuyla ilgili “Ne diyeyim gizli kalmıyor hiçbir şey” derken Eda Erol ise “Haber doğrudur” demekle yetindi.

 



TAGS: alişan, eda erol
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