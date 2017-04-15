Alkış ve heyecan yoksa çıkın dışarı!

Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarından François Fillon’un Toulouse kentinde düzenlediği salon toplantısına katılan üç kişi, ‘yeteri kadar alkışlamadığı’ gerekçesiyle salondan atıldı

FRANSIZ basınında geniş yer alan haberlere göre, Fillon’un Toulouse’da bulunan Zenith salonunda düzenlediği mitinge katılan üç kişi, ‘yeteri kadar alkışlamadığı ve az heyecanlı oldukları’ gerekçesiyle güvenlik görevlilerine şikayet edildi.

Gazetecilere konuşan üç kişi ise güvenlik ve organizasyon komitesi tarafından salonu terk etmelerinin istendiğini belirterek, “Bu karara gerekçe olarak ise az alkışlamamızın gösterildiği yanıtını aldık” dedi. Toplantıya Fillon hakkında bilgi edinmek için gittiklerini belirten üç kişi, “Alkışlamak zorunda olduğumuzu bilmiyorduk, sadece seçimler ve aday hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik” diye konuştu.

France 3 kanalına açıklamada bulunan organizasyon yetkilileri olayı doğrulayarak, salondan çıkarılan kişilerin sessizce bir köşede durduğunu ve bu durumun şüphe yarattığını kaydetti.

BASINDA ALAY KONUSU OLDU

Fransa’da sosyal medyanın gündemine yerleşen olay hakkında vatandaşlar, “Bundan böyle Fillon’un toplantısından atılmak istemiyorsanız mutlaka alkışlayın, mümkünse hızlı ve çok ses çıkararak” şeklindeki mesajlarla yaşanan olayı kınadı.