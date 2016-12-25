Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında yaptığı operasyonda, bazı alkollü sürücüler görevlilere zor anlar yaşattı

Ahmet İKİDERELİ-Yenibakış

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında trafik kontrolü yaptı. Operasyon boyunca 600 araç kontrol edilirken, 130 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

20 araç trafikten men edildi

20 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

Alkollü sürücüler yine sorun oldu

Kontroller sırasında bazı alkollü araç sürücüleri ise polise zor anlar yaşattı.