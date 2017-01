Alman araştırmacıdan 'akıllı seks' tavsiyesi!

Alman Araştırmacı Matthias Horx, cinsellikte heyecanın sürmesi için “akıllı seks”i öneriyor. Bunun yeni bir erotik kültürün başlangıcı sayılacağını söylüyor.

Almanya Kelkheim Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, akıllı seksi şöyle tanımlıyor:

-Seksin mutluluğumuz için önemli olduğunu kabul etmek.

-İyi seks için gereken zaman ve enerjiyi harcamaya hazır olmak.

-Aranızdaki tutkunun devamlılığı için her güne yeni bir şans vererek çaba harcamak.

-İsteklerinizi sağlıklı ve kendine güvenerek yaşamanın karşılığını almak.

-Uzun sürecek yeni bir ilişkinin temellerim atmak.

-Uzun süredir toplumda edinmek için savaştığınız rolü artık yatakta da üstleniyorsunuz.

Akıllı seksin zamanı

Sosyal Araştırmacı Matthias Horx, ilk 6 ya da 7 denemenin cinsel alıştırma olduğunu, doğru kişi bulunduğunda ise tüm hayatımızı onunla paylaşmak istediğimizin kararına vardığımızı söylüyor. Horx, "Bu kişide sabit kalınır. Bunun sürmesi için seks her seferinde yenilenmelidir. Sadece sarılmalar, koklaşmalar ve alışılagelmiş ön sevişmeler yeterli olmaz. Akıllı seksin zamanı gelmiştir." diyor.

Akıllı sekste kural yok

Akıllı seksin en önemli kuralı, hiçbir kuralı olmamasıdır. Önemli olan sizin hisleriniz ve arzularınızı partnerinizle beraber yaşamanız, fantezilerinizi birlikte hayata geçirmeniz.

İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsiniz! "Zorunda olmak" fikrini aklınızdan çıkarın ve hayal gücünüzü özgür bırakın! Akıllı seksle şu deneyimleri yaşayabilirsiniz:

Fantezilerinize kulak verin

Kendinizi ve gerçek ihtiyaçlarınızı anlamanın en iyi yolu, belki de daha önce bastırdığınız fantezilerinize kulak vermek. Fantezilerinizi dizginlemeyin. İçinizden gelenler, cinsel hayatınızda daha mutlu olmanızı sağlayacaktır. Sizi baştan çıkaran düşünceleri bastırmayın. Seks oyuncaklarını da fantezilerinize katabilirsiniz. Her konuda özgürsünüz.

Partnerinizin önünde soyunun

Aynanın karşısında durun ve kendinize bakın. O kadar çekicisiniz ki, her daim arzulanacak kadınsınız! Bunu partnerinize gösterin. Önünde soyunarak onu baştan çıkarın, ama iç çamaşırlarınız üzerinizde kalsın! Size dokunmasına izin vermeyin ve iç çamaşırlarınızla sevişin. Gerçekten çıldırtır. Yavaşça sevgilinizin kıyafetlerini çıkarın ve vücudunun çıplak kalan her bölgesine öpücükler kondurun.

Yaratıcılık her şeydir!

Partnerinizle beraber yaratıcılığınızı seks hayatınıza yansıtabilirsiniz. Asya tarzını deneyebilirsiniz mesela. Bulunduğunuz odaya loş bir ışık ayarlayıp mumlar ve güzel kokulu tütsüler koyarak sakin bir atmosfer yaratabilirsiniz. Sevişme öncesinde birbirinize uzun uzun masaj yapabilirsiniz. Bunun için özel masaj yağlarını kullanmakta fayda var. Yaratıcılığınızı daha da geliştirmek istiyorsanız Kamasutra ile ilgili kitaplar okuyabilirsiniz.

Egzotik dokunuşlar

Tatil yeri seçiminizi de erotik yaratıcılığınızı kamçılayacak türden bir ülkeden yana yapabilirsiniz. Örneğin, Bali'nin egzotik büyüsünü sıcak gecelerde doyasıya hissedebilirsiniz.

Akıllı sekste siz de, partneriniz de her zaman yeni sürprizlere açık olmalısınız. Sevgilinizden yatağa uzanmasını isteyin, vücuduna masaj yağı sürün. Sonrasında kendinizi de yağlayın ve birbirinize dilediğiniz gibi dokunun. Geçen her dakika bedenlerinizi birbirinden ayırmanız imkansızlaşacak.

İsteklere kulak verin

Birbirinizi daha iyi hissedebileceğiniz farklı pozisyonları deneyin. Gözlerinin içine bakarak onu ne kadar çok sevdiğinizi, onu ne kadar çok arzuladığınızı kulağına yavaşça fısıldayın. Sevgilinizin isteklerine kulak verin! Onun arzularını yerine getirip sahneyi ona bırakın. Sıra size gelince siz de neleri istediğinizi söyleyin. Tüm fantezileriniz gerçek olsun. Orgazm olduktan sonra hemen uykuya dalmayın. Bedenleri hemen ayırmamak ve bu güzel anda sevgilinizin sizi hissetmesine izin vermek ikiniz için de farklı bir deneyim olacaktır.



Özgür aşk için duvarları aşın

Seks, hayatınızın önemli bir parçasıdır, onu hiçbir mekanla sınırlandırmamalısınız. Kapalı kapıların ardına hapsolmayın. Güzel yaz havasını değerlendirin. Sandal kiralayın ve sahilden olabildiğince uzaklaşıp denizin tam ortasında baş başa kalmanın tadını sonuna kadar çıkarın. Ya da üstü açık bir araba kiralayın! Biraz daha masraflı olabilir ama güneşin batışı eşliğinde arabada yakınlaşmak ikinizin de aklınızı başınızdan alacaktır.

Akıllı seks için ateşi yükseltin

Dışarıda sevgilinizle vakit geçirirken sarılmanız, öpüşmeniz aradaki ateşi körükleyecektir. Aceleci olmadan sabrını zorlamanız mükemmel bir heyecan ve istek yaratır. Sevgilinizi evinizin balkonuna, varsa bahçenize ya da terasınıza çıkarın. Önceden yere yaymış olduğunuz büyük minderlerde ona leziz kokteyller ikram edin. Birkaç yudum aldıktan sonra, sevgilinizin ateşini söndürmeye girişebilirsiniz. Fısıldayarak konuşmak, kimsenin dikkatini çekmeden yakınlaşmak ikiniz için de eğlenceli olacaktır. Hararetiniz arttığında rahat hareket edebileceğiniz bir odaya geçmekte yarar var.

Erotik oyunlar

Herkesin özel zevkleri vardır. Sevgiliniz bu zevkleri sizinle paylaşıyor mu? Sevgilinizle beraber erotik oyuncaklar satan bir internet sayfasında gezerken "Sence bu bana yakışır mı? Ne düşünüyorsun?" gibi sorular sorup nelerden hoşlandığını öğrenin. Sevgilinizin hoşuna giden iç çamaşırları satın alın ve sevgilinize "Bugün bunları senin için giyiyorum" yazılı bir mesaj atın. Sevgiliniz sizi görmek için hemen yanınıza gelmek isteyecektir. Ara vermeden ne kadar sevişebilirsiniz? Çılgınlıkta sınır yok! Sevgilinizle haliniz kalmayana kadar aralıksız sevişin.

Uzman görüşleri

Gelecek ve yeni akımlar üzerine yaptığı araştırmalarla tüm dünyada dikkat çeken 48 yaşındaki Dr. Matthias Horx, akıllı seks akımını "2010 yılı seks stilleri" adlı çalışmasında inceledi.

"Gelecek Araştırmaları Enstitüsü"nün kurucusu Alman bilim adamının, seks hakkındaki sorulara yanıtları ise şöyle:

"Akıllı seks" kavramından ne anlamalıyız?

Kısaca, akıl yoluyla yapılan seks. Artık mutfak araç gereçlerinden cep telefonlarına kadar her şey akıllı ve "tasarım" ürünü. Bu yavaş yavaş seks hayatına da yansımaya başlıyor.

Gittikçe daha çok insan ilişkilerde saklı erotik ışıltıları ortaya çıkarmayı öğreniyor. Önceleri ilk tanışıldığında heyecan oluyor, ama iki üç yıl sonra cinsel istek ölüyordu. Akıllı seks, cinsel hayatınızı partnerinizle birlikte titizlikle bilinçli ve haz dolu şekillendirmenizdir.

Bu akım nasıl gelişti?

Bir araştırma için çok sayıda sokak röportajı yaptık. Sonuçlar bizi çok şaşırttı. Özellikle genç kadınlardaki kendine güven. Artık kadınlar kendi ayakları üzerinde durduğundan cinsellik konusunda da rahat. Aslında 40 yıldır var olan bir akım. Zamanla son şeklini aldı. Cinsellikteki köklü değişim toplumun merkezinde yer alıyor. Kadınların özgürleşmesi, rol değişimleri eskilerden gelen düşünce kalıplarımızın kırılmasına yardımcı oldu. Sadece çok eşli ilişkiler için geçerli olmayan bu durum, tek eşli ilişkilerde de cinselliğin maceraya dönüşebileceğini gösteriyor.

"Zevkin tasarlanması" neden önemli?

Bir bugünkü iç çamaşırı mağazalarına bakın, bir de 20 yıl öncekilere. Eskiden sadece don, atlet görürdük. Şimdi artık kışkırtıcı çamaşırlar var. Böylece fetişist duygular daha çok ortaya çıkıyor. Rugan, deri aksesuarlar, kelepçeler, seks oyuncakları, bunlar bile birer plastik parça olmaktan çıkıp, birer tasarım nesnesine dönüşmüş durumda.

Kaç çift akıllı seks yöntemlerini uyguluyor?

Gerçek sayıya ulaşmak zor. "Ya uyguladıklarını söylemek istemiyorlar ya da abartılı yanıtlar veriyorlar. Ama her dört çiftten birinin yaşamını profesyonel yöntemlerle daha erotik hale getirdiğini söyleyebiliriz. İç çamaşırı ve cinsel oyuncakların satışlarından bu sonucu çıkarmak mümkün. Artık kadınlar da erotik oyuncak alışverişi yapıyorlar.